Restablecen electricidad en Altamirano

La energía eléctrica volvió este jueves a varias zonas de la cabecera municipal de Altamirano, esto luego de que los pobladores permanecieran sin el servicio por más de 48 horas debido a una falla en el transformador.

Usuarios informaron que en algunas partes se restableció el servicio desde la noche del miércoles, mientras que en otras zonas la luz comenzó a llegar durante madrugada del jueves.

Destacaron que la situación se complicó porque hay usuarios que se mantienen en resistencia de no pagarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace varios años.

Se dijo que los vecinos se vieron obligados a comprar un transformador de 35 kilowatts con un costo 57 mil 400 pesos. Por lo que en una asamblea acordaron cooperar 500 pesos por usuario para poder cubrir el 50 por ciento del costo, mientras que el resto lo puso la autoridad.

Apagones

Los habitantes del municipio denunciaron que “desde hace varios años, el municipio de Altamirano ha padecido de fallas del suministro de energía eléctrica, siendo constantes los apagones y las descargas fuertes en los transformadores y en las cuchillas, Finalmente denunciaron que la suspensión de la energía eléctrica en zonas del municipio, ocasionó pérdidas económicas en domicilios y comercios ya que los alimentos se echaron a perder.