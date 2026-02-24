Restablecen servicios de transporte

Tras los ajustes y cancelaciones de corridas por unidades de transporte en el estado, como medidas para proteger a usuarios y operadores, derivados de los hechos de violencia registrados en distintas entidades del país, este lunes 23 de febrero diversas empresas de transporte reanudaron sus servicios, destacando la normalidad de las rutas.

Durante el domingo, compañías como Autobuses Titanium, Transporte Líneas Unidas y colectivos locales, suspendieron todas sus corridas programadas, indicando que la decisión se tomó como una medida de seguridad debido a causas ajenas a su operación.

De igual manera, la empresa ADO había informado la cancelación y reprogramación de corridas desde y hacia destinos como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y otros puntos del sureste, como medida preventiva ante las condiciones de inseguridad en carreteras federales y estatales tras los hechos violentos.

Como parte de la resolución, las y los usuarios con boletos del día domingo, fueron instruidos para realizar cambios o reembolsos en taquillas o centros de atención de las mismas líneas.

Ante esto, el lunes 23 de febrero, las mismas empresas confirmaron el restablecimiento gradual de sus servicios, señalando la operatividad normal de las corridas y salidas en la mayoría de rutas, siempre sujetas a las condiciones de seguridad reportadas por las autoridades y la liberación de bloqueos en las vías.

A pesar de la disponibilidad de las unidades, la afluencia de usuarios resultó mínima, ya que gran parte de la población decidió resguardarse en sus hogares.