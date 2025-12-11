Restauración de la paz, mediante diálogo: Rodríguez

En un acto de transparencia y rendición de cuentas, la titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), Dulce María Rodríguez Ovando, compareció este miércoles ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

Durante su intervención, delineó los avances y estrategias implementadas durante el primer año de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, enfatizando la restauración de la gobernabilidad y la paz mediante el diálogo y la mediación.

Al comparecer ante los diputados locales, Rodríguez Ovando afirmó: “Comparezco ante esta soberanía para cumplir con el deber republicano de rendición de cuentas y para informar con respeto y claridad el estado que guarda la Secretaría”. Subrayó que su gestión se rige por el “humanismo que guía a esta administración”, con la certeza de que Chiapas vive “una Nueva ERA de orden, legalidad y paz”.

La secretaria describió un escenario inicial crítico, heredado de una etapa donde “la violencia generada por la delincuencia organizada rompió la vida cotidiana”, provocando desplazamientos, impunidad y una autoridad “ausente”.

Frente a esto, definió como mandato central “construir la paz desde el diálogo” y recuperar la presencia territorial del Estado.

Mediación como herramienta de transformación

Rodríguez Ovando destacó que la mediación ha sido el eje fundamental de su secretaría: “Es el arte de convertir el conflicto en acuerdo”.

Presentó tres casos emblemáticos donde este enfoque logró resultados tangibles.

En Frontera Comalapa donde mediante un “proceso profundo de diálogo”, se pacificó el municipio, se restableció la presencia institucional, se garantizó el libre tránsito y se reactivó la economía de la Sierra Mariscal.

Destacó la instalación de un consejo municipal histórico, encabezado por una mujer, como símbolo de reconstrucción de la confianza.

En Oxchuc, se acompañó un “proceso ejemplar en democracia comunitaria” que culminó con unas elecciones del 23 de febrero desarrolladas en paz y con una participación superior al 55 %, bajo el respeto a los usos y costumbres.

En Pantelhó, tras años de discordia, ocho mesas de diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno y la población permitieron un acuerdo de pacificación, resultando en elecciones extraordinarias el 31 de agosto con la participación de más de 15 mil ciudadanos en absoluta tranquilidad.

La titular de Gobierno señaló que estos casos no son aislados, sino parte de una estrategia integral que implicó más de siete mil reuniones con organizaciones sociales y civiles; más de seis mil gestiones interinstitucionales en beneficio de más de medio millón de personas.

Obras y acciones concretas como la rehabilitación de caminos sacacosechas en Venustiano Carranza, la garantía del servicio eléctrico en 10 municipios y la campaña de desarme “Sí a la paz” en 13 municipios.

Más allá de la resolución de conflictos, Rodríguez Ovando enfatizó la construcción de una “cultura que la sostenga”.

Para ello, se fortalecieron las Mesas de Paz que sesionaron más de 200 veces en formatos estatales, regionales e interestatales, articulando acciones con Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Además, se realizaron Ferias de la Paz en 12 municipios estratégicos, acercando servicios médicos, asesoría jurídica y actividades educativas a más de siete mil familias.

Al cerrar su comparecencia, la secretaria reafirmó el compromiso de un gobierno “cercano, humanista y respetuoso de los derechos humanos”.