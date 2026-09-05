Restauran 270 hectáreas de bosques en La Sepultura

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó los avances del proyecto “Restauración de Paisajes Emblemáticos en la Reserva de la Biosfera La Sepultura”, donde con la técnica de regeneración natural asistida ya se han recuperado 270 hectáreas de bosques de pino-encino, en colaboración con 12 comunidades locales.

El proyecto fue dado a conocer durante el “Coloquio Internacional de Restauración Ecológica y Sustentabilidad”, donde especialistas y representantes comunitarios coincidieron en que la participación de los saberes locales es clave para el cuidado de los ecosistemas, subrayaron que la meta para 2030 es restaurar 368 hectáreas adicionales.

La Conanp destacó que esta iniciativa incrementa la cobertura forestal y mejora la conectividad de los hábitats y fortalece servicios ambientales esenciales como el agua, la biodiversidad y la captura de carbono.

Los trabajos en La Sepultura han involucrado a pobladores de la región, quienes han recibido capacitación y acompañamiento técnico para realizar actividades de reforestación, manejo de suelos y monitoreo de especies.

Esta alianza entre autoridades ambientales y comunidades ha permitido que las acciones de restauración sean sostenibles y adaptadas a las condiciones locales, generando beneficios directos para las familias que dependen de los recursos del bosque.

El proyecto busca contribuir a la mitigación del cambio climático y a la resiliencia de las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos.

La Conanp subrayó que la restauración de paisajes emblemáticos como La Sepultura es un ejemplo de cómo la conservación y el desarrollo sustentable pueden ir de la mano con el bienestar social.