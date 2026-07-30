Restauran centenarias imágenes en Comitán

Se lograron estabilizar piezas de los siglos XVII y XVIII de la parroquia de San Sebastián en Comitán, investigadores de la Sección de Conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), detallaron los procesos de intervención de las cuatro imágenes que pertenecen al patrimonio histórico.

En la exposición de los resultados de los trabajos de conservación efectuado en las imágenes de San Sebastián, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y la Virgen del Rosario, se detalló que muchas de estas obras presentaban deterioros graves debido al paso del tiempo, ataques biológicos e intervenciones previas no profesionales.

El proyecto funcionó como una práctica de servicio social y estuvo bajo la coordinación de las restauradoras Haydeé Orea y María Rosa García.

Recomendaciones

Las especialistas instaron a la comunidad a adoptar la conservación preventiva, que consiste en cuidar el entorno de las piezas: Evitar humedad y goteras, y realizar limpiezas superficiales únicamente con brochas de pelo suave, evitando trapos húmedos o sustancias caseras.

Aunque se lograron avances significativos en la estabilización de las piezas, las autoridades del INAH y las restauradoras señalaron que será necesaria una segunda etapa de trabajo para completar los procesos de resane y reintegración cromática que quedaron pendientes, debido a la complejidad de las piezas

La imagen de San Sebastián, una pieza de yeso del siglo XIX proveniente de un famoso taller en España, presentaba cuarteadas profundas.

Se reveló que gran parte del daño fue causado por prácticas de limpieza inadecuadas, como el uso de jitomate, cuya acidez y humedad deterioraron la superficie a lo largo de los años.

Esta actividad se dio en seguimiento a la solicitud realizada por la parroquia de San Sebastián.