Restauran el templo de San Francisco

Con recursos gestionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través del Centro Chiapas, en diciembre del año 2025 se realizaron los trabajos en la cubierta de la sacristía del templo de San Francisco en San Cristóbal de Las Casas, los cuales ya concluyeron, informó el instituto en un comunicado.

El templo de San Francisco, inmueble histórico del Siglo XVIII, que se compone actualmente del templo, casa cural, sacristía y capilla conformaban el conjunto denominado Convento de San Francisco, del cual gran parte fue desmantelado en la primera mitad del Siglo XX (Catalogo Nacional de Monumentos Historicos Inmuebles), presenta conclusión de los trabajos de reparación derivados de los daños ocasionados por la tormenta Agatha en el 2022, explicó.

Precisó que con recursos gestionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INAH Chiapas, en diciembre del año 2025 se iniciaron los trabajos en la cubierta de la sacristía ubicada al norte del conjunto, los cuales concluyeron a mediados del presente mes de enero de 2026.

Precisó que los trabajos consistieron el retiro de lámina de asbesto y colocación de lámina de zinc, reglas de madera y teja, sustitución de algunos tablones de madera en mal estado del plafón, áreas menores de aplanados, entre otros.