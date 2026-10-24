Restauran manglares en La Encrucijada

En el marco del proyecto MangRes financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Gobierno de Flandes (Bélgica), en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada se realizan trabajos para la restauración de 71 hectáreas de manglares en la zona del municipio de Pijijiapan.

En la zona de las comunidades Ranchería Topón y Playa Grande son 33 hectáreas y en Buenavista, 38 hectáreas, en cuyas acciones participan tanto cooperativas pesqueras como habitantes interesados en la recuperación de los ecosistemas.

Capacitación

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio a conocer que un grupo de mujeres conocidas como “Las Chelemeras” del estado de Yucatán, especialistas en la restauración de manglares, impartieron capacitación a las brigadas comunitarias de esta zona.

Establecieron que se están fortaleciendo las acciones y compartiendo conocimientos entre las organizaciones e instituciones para recuperar los manglares que presentan deterioro, fortalecer las capacidades locales y construir soluciones duraderas en favor de los ecosistemas.