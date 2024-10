Restauranteros a la expectativa de un repunte

Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), expuso que este 2024 ha sido un año por demás complicado, y están a la expectativa de un repunte para el cierre de año.

Recordó que el sector restaurantero no la ha tenido nada fácil en esta administración, pues desde que inició la pandemia por covid-19 han tenido dificultades para recuperarse de las grandes pérdidas económicas que sufrieron en 2020.

Derivada de estas complicaciones, más de tres mil locales ya no pudieron abrir y un promedio del 20 por ciento de empleos ya no se recuperaron en la entidad.

A pesar de eso, comentó que el sector restaurantero tiene la mentalidad de seguir con el negocio y no dejar en desamparo a gente que lleva muchos años trabajando en el negocio gastronómico.

Por ello, realizan actividades para promover el consumo local y recuperar un poco de todo lo perdido en los últimos años, también reconoció que se ha tomado en cuenta a las empresas que son representadas por mujeres.

“Lamentablemente existen graves problemas por atender, ya que las cámaras, pese a que siguen organizadas, han tenido que soportar la crisis, especialmente cuando hay bloqueos, protestas y demás situaciones sociales que dejan pérdidas económicas”, refirió.

En este sentido dijo que: “el Estado de Derecho es fundamental para todos, no tenemos Estado de Derecho no hay seguridad, no hay empleo, se vuelve un círculo vicioso”.

Los empresarios del sector turismo consideran que las empresas chiapanecas posiblemente superen las expectativas de recuperación este año, porque el clima de violencia fue un desastre en Semana Santa que arrancó con balaceras.

En este contexto, los restauranteros están a la expectativa: “todavía quedan los festejos del Día de Muertos y un esperanzador diciembre”.