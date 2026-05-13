Restaurantes operan con alto porcentaje de migrantes

En la industria gastronómica de Tapachula la mano de obra migrante se ha convertido en un factor clave, ya que seis de cada diez empleados son personas provenientes de Centro y Sudamérica

Enrique Leonardo Tzoc Tucux, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que en el Soconusco se han registrado importantes cambios en esa industria como la contratación de personal que se ha modificado y aunque la oferta laboral se ha incrementado en poco porcentaje la demanda de espacios laborales ha sido ocupado por personas migrantes.

Principales naciones

El entrevistado refirió que la fuerza laboral proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití, personas que han encontrado en el sector restaurantero una oportunidad laboral, una forma de trabajo para obtener ingresos y subsanar sus necesidades básicas de sus familias luego de migrar a Mexico en busca de llegar a los Estados Unidos.

Aseguró que se tiene una estimación de un 60 por ciento de personal migrante y el resto un 40 por ciento de personas locales, cuya dinámica cambió con el éxodo, cuando anteriormente teníamos una plantilla de 80 por ciento de locales y 20 por ciento de fuera, indicó.

Señaló que la llegada de trabajadores migrantes representa un reto para los empresarios, ya que muchos llegan sin experiencia en el sector y con condiciones culturales muy distintas, por lo que se debe poner atención en cursos de atención al cliente.

Puntualizó que el sector restaurantero mantiene puertas abiertas para que las personas migrantes sigan creciendo y fortaleciéndose, al encontrar en los restaurantes una oportunidad para generar ingresos y estabilizar su situación.

Sin embargo, señaló que en la hoy en día la industria restaurantera de la región no vive su mejor momento.