Restaurantes y hoteles señalan bajas ventas

Las Fiestas Patrias no resultaron muy buenas para los restauranteros y hoteleros de las playas de Tonalá, debido a que las lluvias impidieron que los turistas se congregaran con seguridad, afirmó un grupo de empresarios liderados por Jeremías Reyes Hernández.

Los restauranteros de Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa del Sol, Madresal, Cabeza de Toro y Paredón declararon que las fiestas con motivo al 215 Aniversario de la Independencia de México no resultaron buenas como ellos habían imaginado.

Señalaron que en Puerto Arista existen al menos treinta palapas restauranteras, en Boca del Cielo 18, Playa del Sol 15 y Madresal cuenta con trece palapas, sin embargo en todas el negocio estuvo bajo pues la presencia de los turistas fue escasa.

Señalaron que sin lugar a dudas las lluvias influyeron mucho para que el turista arribara poco, a diferencia de otros años donde la asistencia de turistas fue buena, permitiéndoles lograr buenos ingresos.