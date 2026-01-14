Restituye Fiscalía predio rústico a su legítimo poseedor

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), Guardia Estatal Preventiva (GEP), Delegación de Gobierno, Servicios Periciales y Seguridad Pública Municipal de Ostuacán, restituyeron un predio rústico ubicado en la ranchería Copanó, en el citado municipio.

Al constituirse en el lugar, los elementos no localizaron a ninguna persona y tampoco semovientes, por lo que realizaron recorrido a pie, dando intervención a servicios periciales.

Posteriormente, el predio fue entregado de manera formal a su legítimo poseedor Carlos “N”, quien acreditó ser legítimo propietario del inmueble, dentro de la carpeta de investigación, dejándolo resguardado por elementos de la Policía Municipal (PM).

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrenda su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar los derechos de posesión y propiedad, con Cero Impunidad.