Restituyen a docente de la Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), reincorporó al maestro Daniel Guillén Díaz a sus actividades académicas, luego de que una primera investigación interna concluyera con la reconsideración de la medida cautelar que lo había separado del aula.

La vocera de la comunidad estudiantil, Celeste Coello Armas, dio a conocer a la prensa que la reincorporación fue autorizada por el abogado general de la universidad, para que el maestro retome las cátedras de Teoría Política, Teoría del Estado y Obligaciones.

Coello Armas detalló que los alumnos que respaldan este proceso pertenecen a los grupos universitarios Iuris Factum, Búhos y Forjando Nuestra Identidad, desde el inicio del conflicto solicitaron que las medidas fueran parciales y limitadas exclusivamente al grupo 2° “C”, donde se originó la inconformidad.

Un acto de justicia

En un comunicado, la vocera calificó el regreso del maestro como “un acto de justicia y congruencia institucional”, al considerar que la suspensión aplicada inicialmente fue desproporcionada.

Dijo que no todos los estudiantes del 2° “C” participaron en la difusión del video que detonó la controversia y aseguró que algunos de ellos han sido objeto de hostigamiento y amenazas, por no compartir las acciones de sus compañeros.

Precisó que varios alumnos han solicitado cambio de grupo y están siendo acompañados para garantizar su derecho a continuar sus estudios en un ambiente libre de confrontación.