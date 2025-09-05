Resuelve Ángel Torres socavón de hace muchos años

Después de más de 30 años de esperar la atención de un socavón, que representaba un riesgo para miles de habitantes de la zona norte oriente de la capital, el presidente municipal Ángel Torres Culebro puso en marcha los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y construcción de un dren pluvial en la colonia San Pedro Progresivo.

Trabajo

En este marco, el alcalde capitalino Ángel Torres explicó que con la pavimentación integral de la calle Jade, entre avenida Cañón del Sumidero y calle 10, se mejorará la conectividad y la movilidad urbana de las colonias Paulino Aguilar, San Cayetano, San Fernando, San Isidro, Loma Bonita, Unidad Chiapaneca, Arroyo Blanco, Nueva Concepción, El Rosario, y muchas más.

Finalmente, el edil Ángel Torres sostuvo que continuará trabajando de cerca con las y los tuxtlecos, para llevar bienestar, desarrollo y justicia social a cada rincón de la capital chiapaneca.