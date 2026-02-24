Resultados en seguridad han sido contundentes

Luego de la captura y baja de uno de los líderes criminales más buscados a nivel internacional, conocido como “El Mencho”, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Chiapas destacó que las estrategias de seguridad implementadas tanto por el Gobierno Federal como por la administración estatal han dado resultados contundentes.

En entrevista, Raquel Gordillo Cano, delegado de Canacar en el estado, dijo que, pese a la reacción violenta registrada en otras regiones del país, Chiapas se mantiene como una entidad donde prevalece la tranquilidad y la libre circulación.

Cuestionado sobre las acciones federales tras la baja del capo, Gordillo Cano señaló que, si bien se lamentan las bajas registradas por parte de las autoridades, el operativo fue destacado.

“Definitivamente el actuar de nuestras autoridades federales es acertado”, expresó.

No obstante, puso énfasis en el contraste con el resto del país: “Lo interesante para nosotros los chiapanecos es ver qué en otros estados están habiendo bloqueos, quema de unidades. De hecho, siguen habiendo en otros estados de la República. Lo que no sucede en Chiapas”.

Intervención oportuna, clave de la estabilidad

Atribuyó esta estabilidad a una intervención oportuna. “Se empezó a trabajar a tiempo con nuestras autoridades, porque no hay ningún bloqueo. En todos los estados están resintiendo las consecuencias de no haber trabajado desde antes. En Chiapas podemos sentirnos orgullosos, ya que somos uno de los pocos estados donde no hubo reacciones graves tras la caída de esta persona”, añadió.

Gordillo Cano también se refirió al posicionamiento del gobernador del estado, quien reiteró que no habrá tregua a la delincuencia. “Nuestro gobernador lo que dice, lo cumple y lo estamos viendo”, afirmó.

Al contrastar la situación local con la de otras entidades, el representante de Canacar enfatizó: “Nosotros como transportistas de carga federal circulamos por Veracruz, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, y en ningún estado está como en Chiapas. Te puedo decir con toda certeza que es el único estado donde prevalece la tranquilidad y la libre circulación en las carreteras”.