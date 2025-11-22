Resurgen tiendas tradicionales en centro de Tapachula

Las tienditas tradicionales que poco a poco fueron desapareciendo del centro de la ciudad en algunos sectores, nuevamente están resurgiendo en Tapachula; se trata de comercios pequeños con venta de abarrotes, en donde ofrecen productos en general, incluyendo frutas y verduras, logrando volver a ser parte integral de la vida cotidiana en esta ciudad.

En entrevista José Aquiahualtl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), afirmó que ven con optimismo el resurgimiento de este tipo de negocios que compiten con establecimientos que se habían apoderado del centro de Tapachula, ocasionando que estas acciones representen un nuevo impulso a la economía local.

Afirmó que tan solo en el centro de la ciudad han sido alrededor de 10 tienditas que se han abierto en los últimos meses, fenómeno impulsado por el cambio en la situación económica, lo que ha permitido a los pequeños comercios competir con las grandes tiendas de conveniencia.

Dijo que el regreso de las tiendas de abarrotes y otros pequeños comercios al centro de la ciudad es positivo porque genera ingresos para las familias locales y promueve la economía en Tapachula.

Beneficios

Señaló que, a diferencia de las grandes tiendas de conveniencia, las tienditas de la esquina mantienen el dinero dentro de la comunidad, por ello, es importante que se apoye a los pequeños comerciantes que buscan el resurgimiento de estos negocios tradicionales.

“Vemos con agrado el resurgimiento de las tienditas de la esquina, quienes venden sus productos con familias locales, y esto genera un movimiento monetario en la ciudad, esto contrasta con las tiendas de conveniencia, cuyos ingresos suelen salir de la ciudad”, abundó.