Retenedores no reconocidos, una queja común

Ramón García Gibson, delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Chiapas, comentó que entre las quejas más comunes de los contribuyentes está la detección de retenedores no reconocidos cuando van a presentar su declaración anual.

También en la cuestión de la devolución de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque no les llega o porque les notifican que no es aplicable. En este tema mantienen una buena interlocución con la autoridad fiscal y apoyan al contribuyente a expresar sus quejas.

Operación

“Por ejemplo, una queja opera en el sentido de que viene el contribuyente, nos explica la situación e inmediatamente nosotros pedimos información a la autoridad; se la hacemos saber, este expone sus réplicas y documentos que desee para tomar una determinación”, detalló.

Sobre los retenedores no reconocidos, explicó que el contribuyente debe acudir a la Procuraduría una vez que reciban una notificación de que su declaración está pendiente por un retenedor no reportado y no reconocido.

La Prodecon gira un oficio al retenedor; si no contesta, gira otro oficio a la oficina desconcentrada de auditoria fiscal del SAT dando a conocer la situación y realice una auditoria al retenedor.

Sin obligación pendiente

Una vez hecho ese proceso, queda suspendido con el contribuyente, ya no tiene obligación pendiente porque el retenedor era desconocido. La recomendación es consultar periódicamente el buzón tributario, sobre todo quienes no tienen obligaciones fiscales y los asalariados.

Muchas veces cuando el contribuyente acude por asesoría, ahí mismo se soluciona el tema porque lo auxilian directamente con la autoridad; otras veces debe pasar a una queja formal, un acuerdo conclusivo o asesoría legal, pero todo es gratuito.