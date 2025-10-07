Retienen a finquero en zona media alta de Tapachula

Campesinos protestaron que desde hace 15 días sus comunidades, que están en la zona media alta de Tapachula, quedaron incomunicadas al colapsar un puente que los comunica con la cabecera municipal.

En ese sentido denuncian que un finquero pretende cobrar 400 mil pesos para permitir la construcción de un camino provisional.

Falta de acuerdos

Habitantes de la zona alta de Tapachula bloquearon la denominada ruta del Café ante la falta de acuerdos entre las autoridades y el propietario de la finca Chapultepec.

Durante las reuniones analizan la construcción de un paso provisional, cuya situación mantiene incomunicadas a las personas en la zona.

Detallaron que a la altura del puente Chapultepec, alrededor de 500 comuneros bloquearon la carretera y retuvieron al dueño de esa finca impidiendo el paso de vehículos y motocicletas

Don Juan, líder social, molesto por la situación y en representación de los comuneros afirmó que decidieron tomar esta medida ante el abuso del dueño de la finca Chapultepec, Mauricio Tomasini, al exigir 400 mil pesos por el uso de una parte de su terreno para la colocación del paso provisional.

Molestia

“Es un abuso lo que quieren cometer el dueño de la finca, no es posible que exija esa cantidad cuando él también utiliza la vía para sacar su cosecha, además la autoridad no ha hecho nada para dar solución al problema”, abundó.

Dijo que mantendrán retenido al dueño de la finca hasta que firme el documento que permita el uso de unos metros de su terreno, ya que no es posible que quiera lucrar con la necesidad de las comunidades.

Por otra parte, don Mario expresó que son más de 50 comunidades que se ven afectadas por la caída del puente, cuyas familias están sufriendo por la falta de alimentos básicos y de atención médica.