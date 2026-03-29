Retienen a técnicos de CFE por falta de luz

En protesta por la falta de energía eléctrica desde hace más de 72 horas, vecinos del callejón Belisario Domínguez, en el centro de Tapachula, realizaron un bloqueo y retuvieron a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obligarlos a realizar el cambio de transformador que supuestamente se encuentra averiado.

Cierran vialidad

Con vehículos, los afectados cerraron la circulación del callejón entre la 6ª. y 8ª. avenida Norte, señalando que lo hacen como una medida de presión, en virtud a que desde el miércoles no tienen luz, lo cual les causa afectaciones.

Indicaron que por diversos medios han venido solicitando la intervención de la CFE para que realicen las reparaciones de los equipos, pero no les hicieron caso, por lo que la tarde de este sábado al arribar una cuadrilla de trabajadores, los retuvieron.

Estos acudieron para verificar la falla que ocasiona la falta de energía eléctrica en todo el sector de la ciudad y determinaron que se requiere el cambio del transformador.