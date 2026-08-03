Retienen al director del DIF Municipal de Chanal

Tomás Méndez Núñez, director del Sistema DIF Municipal de Chanal, fue retenido por un conflicto entre instituciones, por lo que la autoridad solicitó la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y salvaguardar sus derechos.

A través de un pronunciamiento hecho público este domingo, el organismo señaló que la detención ocurrió en el contexto de un conflicto institucional y atribuyó las acciones al Ayuntamiento de Chanal, por lo que condenó cualquier acto que busque obstaculizar el trabajo que realiza el DIF en beneficio de las familias en situación de vulnerabilidad.

El DIF Municipal sostuvo que las diferencias entre instituciones deben resolverse mediante los mecanismos legales y no mediante acciones que pongan en riesgo la integridad o los derechos de las personas involucradas.

Asimismo, pidió a las autoridades investigar los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y actuar con apego al Estado de Derecho.

En el mismo documento, el organismo responsabilizó al Ayuntamiento de Chanal de cualquier acto de intimidación, represalia o daño que pudiera sufrir el director del DIF Municipal, así como cualquier integrante de esa institución, derivado de esta situación.

El DIF Municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de la población de Chanal y expresó su confianza en que las autoridades actuarán con imparcialidad, legalidad y justicia para esclarecer lo ocurrido.