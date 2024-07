Retienen documentos en primaria de Acacoyagua

Habitantes del municipio de Acacoyagua denunciaron un conflicto de intereses en la escuela primaria Niños Héroes, en donde amenazaron con retener los documentos de los alumnos.

Los afectados son padres de familia y exponen que el Comité de Padres de Familia de la institución, ubicada en la cabecera municipal, está amenazando con no entregar los documentos ni boletas si no acatan la cuota escolar para el ciclo escolar 2024-2025.

“Queremos denunciar a la escuela Niños Héroes, del municipio de Acacoyagua, por retener injustamente los certificados y boletas escolares de nuestros hijos debido a la falta de pago de cuotas impuestas, por no asistir a juntas y aportar en los denominados ‘tequios’”, expresaron.

Una de las afectadas dijo que: “Este año es mi primer año como madre en este plantel y por desconocer el sistema, no asistí a las primeras reuniones. Aunque intenté participar en la tercera junta, llegué tarde y no me permitieron entrar y así fue en adelante, no dejaron participar”.

Detallaron que en la última junta, el comité extendió la tolerancia para permitir la entrada de partidos políticos, pero nos obligaron a los padres a permanecer hasta el final de sus discursos.

Señalaron además que: “El director me ha informado que, si no pagamos las cuotas atrasadas, no nos entregarán los documentos escolares. Esto es inaceptable, ya que la educación es un derecho fundamental y no deben retenerse los documentos por razones económicas”.

En algunos casos, estas cuotas y multas superan los mil pesos, y al ser familias de bajos recursos está acción representa un abuso con su economía.

En este escenario hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas, garanticen los derechos educativos de los menores y pongan fin a estas prácticas abusivas.