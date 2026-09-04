Retienen tragamonedas en Huixtla

Al menos 60 máquinas tragamonedas fueron aseguradas en distintos locales al interior del mercado público municipal “Miguel Hidalgo”, en el centro de Huixtla.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y policías municipales, participaron en el operativo.

Los agentes acordonaron todo el perímetro del mercado y posteriormente procedieron al aseguramiento y clausuraron los establecimientos en donde se encontraban las máquinas.

Anteriormente

Este es la segunda acción similar en los últimos 30 días, el anterior fue en el municipio de Tuzantán, en donde 20 equipos similares fueron asegurados.

Derivado de estas acciones, no se reportan personas detenidas.

Se dijo que los negocios operaban en forma irregular, sin los permisos de las autoridades competentes.

Las máquinas fueron trasladadas para su custodia a la Subdelegación de Procedimientos Penales B de la FGR en la ciudad de Tapachula, en donde se continúa con la integración de las carpetas de investigación.