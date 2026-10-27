Retienen unidad de Protección Civil en Chanal

Habitantes de la comunidad de Suiltik, del municipio de Chanal, retuvieron el pasado fin de semana una camioneta tipo estaquitas de Protección Civil, en protesta por el presunto incumplimiento de una obra de pavimentación con concreto de 90 metros.

Denunciaron que los trabajos no han sido concluidos, situación que dificulta el paso de vehículos de las personas que se trasladan a sus milpas para realizar actividades agrícolas.

Los habitantes exigen la presencia del presidente municipal, Alejandro Gómez Entzin, para dialogar y tener la certeza de que los trabajos serán concluidos conforme a lo establecido.

Se dio a conocer que la unidad permanecerá retenida hasta que el alcalde se presente y se logren acuerdos que garanticen la conclusión de la obra, a fin de proceder a su liberación.