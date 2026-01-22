Retiran 100 toneladas de basura de humedales

Los trabajos de conservación de los humedales de montaña La kiss y María Eugenia en el municipio de San Cristóbal han propiciado el retiro total de 100 toneladas de residuos sólidos inorgánicos de estos vitales cuerpos de agua.

Las diversas brigadas realizadas por distintas organizaciones sociales han recolectado objetos como: plásticos de un solo uso (PET), cristal, bolsas de polietileno de alta densidad, entre otros residuos, los cuales han sido entregados a la Dirección de Limpia del municipio para su manejo y destino final.

Recientemente se informó del retiro de carrizo africano, una especie invasora que desplazaba la vegetación nativa de los humedales. De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se busca proteger la biodiversidad y mejorar la disponibilidad del agua de estos ecosistemas.

Protección

Por años, activistas y defensores del medio ambiente han denunciado públicamente que estas Áreas Naturales Protegidas han sufrido de constantes daños ecológicos como construcción ilegal de viviendas así como el arrojo de escombro.

Desde el 22 de marzo de 2011 se decretó Zona Sujeta a Conservación ecológica a los Humedales de Montaña María Eugenia; el 8 de enero del 2024, fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna. Asimismo, tiene una designación internacional como Sitio Ramsar, Humedal de Importancia Internacional 1787.

Durante este mes se continuarán realizando labores de voluntariado en los humedales, donde se prevé la participación de personas mayores, jóvenes y niños, acciones que estarán guiadas por personal de la Conanp.