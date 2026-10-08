Retiran 167 toneladas de cacharros en Villaflores

Como parte del programa Villaflores Te Quiero Limpio, el Ayuntamiento municipal, que preside la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, realizó la última jornada de descacharramiento en los barrios San Martín, Guadalupe, Ampliación San Miguel y Fraylescano, así como en los fraccionamientos La Gloria I y II.

Resultados

Durante esta jornada, que se llevó a cabo del 22 de septiembre al 5 de octubre, se logró la recolección de 167 toneladas de cacharros, contribuyendo a eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

El Ayuntamiento agradece a las familias su participación y reitera el llamado a mantener limpios patios y viviendas, así como a sumarse a las acciones de prevención que se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud de Chiapas, encabezada por el secretario Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.