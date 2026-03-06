Retiran 500 camiones de basura de los sumideros

Más de 500 camiones de desechos sólidos fueron retirados de los sumideros de San Cristóbal de Las Casas, ubicados en la zona del Túnel en el Sur de esta ciudad.

Entre los residuos retirados se encuentran llantas, troncos, tierra y enseres domésticos, lo que permitirá mejorar la capacidad de desagüe de los sumideros y reducir riesgos para la población durante las lluvias.

La autoridad reportó que está actividad se realiza con el objetivo de prevenir inundaciones durante la próxima temporada de lluvias que se avecinan.

Operativo preventivo

Se indicó que estas acciones forman parte de un operativo preventivo que contempla el retiro de aproximadamente 24 mil metros cúbicos de material arrastrado durante años en ríos, arroyos y canales.

Se dio a conocer que tienen proyectado retirar, más de ocho mil metros cúbicos que serán excavados de forma manual, mientras que el resto se extraerá con maquinaria pesada, utilizando carretillas y camiones de carga para su traslado.

“Estos trabajos fueron posibles gracias al respaldo y autorización de dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo que les permite ingresar a la zona natural protegida donde se localizan los sumideros”.