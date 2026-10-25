Retiran 63 toneladas de cacharros en colonias

Un total de 63 toneladas de cacharros y 352 llantas fueron recolectadas en las colonias El Jobo y Copoya, en Tuxtla Gutiérrez, durante una jornada de descacharramiento y abatización realizada por la Secretaría de Salud Municipal para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

De acuerdo con los resultados del operativo, las brigadas visitaron dos mil 354 viviendas y entregaron 225 kilogramos de abate, producto utilizado para el control de larvas del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Estas acciones forman parte de las estrategias municipales de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, que buscan reducir los espacios donde el mosquito Aedes aegypti puede reproducirse, principalmente recipientes y objetos que acumulan agua en patios, azoteas y terrenos baldíos.

Medidas

La eliminación de cacharros es una de las medidas preventivas para disminuir los criaderos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el agua estancada favorece la reproducción del insecto.

A ello se suma la aplicación de larvicidas y la participación de las familias en la limpieza de sus viviendas.

En Tuxtla Gutiérrez, las jornadas forman parte de los esfuerzos impulsados mediante el programa “Retos en Salud Pública”.

Durante 2025, el municipio recolectó alrededor de cinco mil 300 toneladas de cacharros, de acuerdo con cifras difundidas por autoridades municipales.

Además de retirar residuos, el programa busca fortalecer la prevención sanitaria en las colonias y promover la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía para mantener espacios limpios y reducir los riesgos de enfermedades.

La Secretaría de Salud Municipal llamó a la población a eliminar recipientes en desuso, voltear cubetas, tapar depósitos de agua y mantener limpios patios y azoteas, debido a que la prevención también depende de evitar que el mosquito encuentre lugares para depositar sus huevecillos.