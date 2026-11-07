Retiran 700 kg de basura en Playa Linda

Un total de 700 kilogramos (kg) de residuos sólidos fueron retirados de Playa Linda, en el municipio de Tapachula, durante una jornada de limpieza que abarcó tres kilómetros de litoral costero. Incluyó la participación de 150 personas, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la información de la dependencia federal, en colaboración con autoridades locales y miembros de la comunidad, se levantaron materiales como PET, vidrio y unicel, con el fin de reducir la contaminación y contribuir a la protección de los ecosistemas marinos de la región.

La jornada forma parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, que busca mantener estas áreas del país libres de residuos.

La limpieza en Playa Linda se suma a otros esfuerzos que se han realizado en la zona durante el año. En julio pasado, el Ayuntamiento de Tapachula llevó a cabo la cuarta jornada del programa “Más limpias, más vivas”, en la misma playa, donde se recolectaron 450 kg de residuos.

Asimismo, en mayo grupos de pobladores y asociaciones civiles han realizado intervenciones similares en Playa Linda para retirar basura de la arena.

Datos de organizaciones locales han advertido que durante brigadas de saneamiento en la misma playa, se han llegado a recolectar hasta 1.4 toneladas de desperdicios en una sola jornada, incluyendo objetos de riesgo como jeringas usadas y vidrio fracturado.

Las autoridades ambientales han señalado que estas acciones de limpieza buscan no solo retirar los desechos, sino también fomentar una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de conservar los espacios naturales y evitar que la basura generada en la ciudad termine en el mar.