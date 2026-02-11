Retiran a personas que se encontraban en ANP

El pasado lunes autoridades realizaron un operativo para el retiro de personas que se encontraban dentro del Área Natural Protegida Humedales de Montaña.

Está acción fue encabezada por la directora de Ecología, Jade Biniza Cantú Luna, quien informó que el operativo lo realizaron en coordinación con personal de Ecología y Medio Ambiente, Policía, Limpia Municipal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), como parte de las labores de verificación y protección ambiental del sitio.

Registro

Cantú Luna reportó que en el operativo se retiraron cinco personas y se detectó la acumulación de aproximadamente dos toneladas de basura.

Dijo que las acciones continuarán para que la basura sea retirada de manera gradual en el transcurso de la semana por el área de Limpia Municipal, a fin de preservar este importante ecosistema.