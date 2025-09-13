Retiran apoyo de desayuno escolar por faltas

Autoridades determinaron retirar el apoyo del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad “Desayunos Calientes” a una institución de preescolar ubicada en la explanada del Carmen en San Cristóbal de Las Casas, tras detectar prácticas indebidas en la operación del programa.

El apoyo, que es totalmente gratuito, está diseñado para que los alimentos sean preparados y servidos dentro de las instalaciones escolares en beneficio de las y los alumnos de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Actualmente, 252 instituciones educativas en San Cristóbal son beneficiadas con este esquema.

Denuncia

Se dijo que derivado de una denuncia realizada por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se constató que en dicha institución se estaba vendiendo el desayuno escolar en 25 pesos, contraviniendo lo establecido en el Acta Constitutiva del Comité de Espacios Alimentarios, misma que fue firmada un día antes de la irregularidad detectada.

Ante la gravedad de los hechos, y en compañía de la directora, la procuradora del DIF Municipal, en presencia de la presidenta honoraria del voluntariado quien fungió como testigo, se levantó un acta circunstanciada, en la cual el comité de padres de familia reconoció estas prácticas indebidas realizadas con consentimiento de la directora del plantel.

El DIF Municipal de San Cristóbal reitera que no se tolerarán actos que atenten contra la transparencia y el objetivo del programa, por lo que se procederá conforme a lo establecido en las reglas de operación, garantizando siempre que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan: las niñas y los niños coletos.