Retiran autos estacionados en banquetas

En respuesta a las constantes denuncias ciudadanas, personal de Tránsito Municipal inició este lunes operativos en el municipio de San Cristóbal para el retiro de vehículos que se estacionan arriba de las banquetas, impidiendo el tránsito de las personas.

La dependencia informó que las acciones se llevaron a cabo sobre el Eje Vial No. 3, así como en la calle Ejército Nacional y la calzada La Quinta La Garita, donde invitó a los propietarios a retirar sus vehículos estacionados sobre la banqueta, a fin de evitar infracciones.

Infracciones

Posteriormente, en el periférico Norte Oriente, a la altura del crucero La Garita, se reportaron tres infracciones a vehículos que permanecían estacionados sobre la banqueta y cuyos propietarios no atendieron el llamado mediante torreta.

La dirección de Tránsito reiteró el exhorto a la ciudadanía a respetar el reglamento vial, con el fin de preservar el orden, la seguridad y el libre tránsito en San Cristóbal de Las Casas, caso contrario, continuarán "levantando" vehículos.