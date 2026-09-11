Retiran bloqueos en planta de moscas

Tras cuatro días de manifestaciones y bloqueos, la noche de este jueves habitantes de Metapa de Domínguez levantaron los bloqueos que mantenían en las plantas productoras de moscas estériles para el combate al gusano barrenador del ganado (GBG), del Mediterráneo y de la fruta.

Estos llegaron a acuerdos con autoridades federales y estatales, ya que demandan la atención a la problemática de contaminación y afectaciones a la salud, generada por la primera de las plantas por fuertes olores que emanan de la misma.

Los representantes de los pobladores firmaron una minuta de acuerdo con funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobierno del Estado, con lo que procedieron a levantar los bloqueos para que las tres plantas retomen sus actividades normales.

Ello se da a unas horas del arribo a Chiapas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el 27 de junio pasado inauguró la planta del gusano barrenador con inversiones de Estados Unidos y México.

Acuerdos

Entre los acuerdos establecidos está que Senasica continuará con la implementación de medidas técnicas destinadas a reducir los olores que actualmente son sumamente altos, así como la instalación de filtros para la protección ambiental.

Asimismo, comisiones de los pobladores sostendrán reuniones con la secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la finalidad de atender la problemática integral.