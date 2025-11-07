Retiran galeras que dañaban humedales

Autoridades retiraron las galeras de madera y lámina del Área de Protección de Flora y Fauna en los Humedales de Montaña de La Kisst y Lagos de María Eugenia.

De esta manera se protege los humedales, considerados pulmones naturales de la ciudad y esenciales para la biodiversidad y la vida cotidiana.

Roberto Zúñiga Vázquez, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reconoció el compromiso de la autoridad local por atender una problemática que afectaba a la zona, al señalar que el retiro de estructuras permitirá mejorar la limpieza, la seguridad y la imagen de este espacio natural.

Entornos seguros

Artemio Hernández, representante de la Liga de Fut 9 de los Transportistas, destacó que la acción beneficiará a los más de mil 500 jugadores inscritos en la liga, así como a los vecinos de la colonia, al reducir los focos de inseguridad y contaminación.

“Con este esfuerzo interinstitucional protegemos el entorno, recuperamos espacios seguros y contribuimos a preservar el equilibrio ecológico de San Cristóbal de Las Casas”, dieron a conocer las autoridades.

En el acto la autoridad municipal hizo entrega simbólica de carpas a comerciantes de la colonia 5 de Marzo, para la recuperación de espacios públicos y la protección del medio ambiente.