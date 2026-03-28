Retiran kilos de ayuda para ver a Carin León

Ante las críticas ciudadanas sobre el requisito de los “7 kilos de ayuda” necesarios para entrar al concierto de Carin León, evento de clausura de la feria de la Primavera y de la Paz 2026, la presidenta Fabiola Ricci señaló que este requisito ya no será obligatorio.

Sobre el costo de traer el espectáculo de Carin León, la edil mencionó que ese gasto y todos los demás referentes a la feria serán desglosados e informados por la tesorera municipal, Georgina Alcázar, terminada la festividad, como se realizó el año pasado.

Sin embargo, ciudadanos han señalado que los gastos de la feria pasada tampoco han sido transparentados, pues al hacer una solicitud del desglose no obtienen una respuesta clara.

Por lo pronto, Fabiola Ricci señaló que el concierto de Carin León, que tardó un año en gestionar, tuvo un costo menor al 50 por ciento del presupuesto total que se tiene para la feria, que para esta edición es de poco más de 30 millones de pesos (mdp).

Sobre dicho presupuesto, la edil dijo que es totalmente dado por el ayuntamiento, sin apoyo del gobierno estatal, que sí ha ayudado en lo referente a la seguridad y prevención de riesgo de la feria.

Sobre la pavimentación de una parte de la plancha de la feria, se informó que ya se lleva un avance de 25 por 50 metros de un total de 80 por 50, esperando terminar en menos de una semana.

Del mismo modo, ya se ha avanzado con la separación de espacios para los vendedores.