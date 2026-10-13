Retiran legendario árbol de hule dañado

Personal del Ejército Mexicano y autoridades civiles realizaron diversas labores de auxilio y seguridad para evitar accidentes con el árbol de hule, el cual fue afectado por un incendio hace nueves meses.

De acuerdo al comunicado, personal del Ejército aplicó el Plan DN-III-E, proporcionando seguridad perimetral y, en coordinación con autoridades civiles, realizaron los trabajos de poda y retiro de ramas y troncos de este árbol que resultó afectado el pasado 15 de enero del 2026, a causa de un incendio presuntamente provocado de manera intencional.

Compromiso

Reiteraron que con estas acciones, la institución armada refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y contribuir a la seguridad y bienestar de la sociedad.

Las autoridades civiles, municipales y de Protección Civil habían anunciado que el árbol de hule de la especie conocida Hevea Brasiliensis sería derribado con prontitud, primeramente iniciaron con el desrame, pero aun significaba un grave riesgo para la población.

Ante los daños estructurales severos con una afectación estimada en un 80 por ciento de la base y el tronco, así como un deterioro generalizado en su follaje, se comprometía la estabilidad estructural y el estado fitosanitaria del ejemplar.

La preocupación se generaba por la ubicación al margen del rio Texcuyuapan y a su proximidad inmediata a la avenida Central Oriente, una vialidad con alta afluencia vehicular y peatonal, lo que representaba peligro ante un eventual colapso.