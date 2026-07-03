Retiran más de siete mil toneladas de cacharros

Como parte de las estrategias para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene de forma permanente las jornadas de descacharrización, mismas que han permitido retirar más de siete mil toneladas de cacharros en distintas colonias de la ciudad en un periodo superior a un año, así lo explicó el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez.

El funcionario señaló que las acciones se realizan a través de los programas Chuleando Tuxtla y Retos de la Salud, los cuales cuentan con un calendario de atención por colonias para facilitar la participación de la ciudadanía.

Mapeo

Detalló que una semana antes de la recolección, personal del ayuntamiento recorre las zonas programadas para informar a los vecinos mediante perifoneo y visitas domiciliarias sobre la fecha en que pasarán las brigadas.

“Desde el lunes empezamos a perifonear, se visitan las casas, se revisa toda el área, también se abatiza y se brinda información para que el día de la jornada la ciudadanía tenga listos los objetos que serán retirados”, explicó.

Cifra histórica

Destacó la cifra de recolección, corresponde a un número histórico por el impacto que representa en la eliminación de posibles criaderos del mosquito.

Además, informó que durante las jornadas también se han recolectado más de 35 mil llantas, consideradas uno de los principales sitios donde se acumula agua de lluvia y se reproduce el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

“Las llantas son criaderos muy importantes porque almacenan agua y generan un ambiente ideal para la reproducción del mosquito”, señaló.

Ante esto, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los calendarios de descacharrización y colaborar sacando de sus hogares recipientes, muebles y objetos en desuso que puedan acumular agua.