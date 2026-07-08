Retiran objetos que obstruían la vía pública

Mediante un operativo realizado en las inmediaciones de dos centrales de abasto de San Cristóbal de Las Casas, fueron retiradas lavadoras, ropa, anafres, diablitos, triciclos, tambos, cubetas, entre otros objetos que invadían las banquetas y vialidades de la ciudad.

El operativo llevado a cabo este martes se realizó en diversas calles del barrio de Mexicanos y en las inmediaciones del mercado José Castillo Tielemans y Mercadito Dos, con la participación de elementos de Tránsito, Servicios Públicos y Policía Municipal.

Exhorto

Lo anterior, en atención a las solicitudes de la ciudadanía y como parte de las acciones para recuperar los espacios públicos y garantizar el libre tránsito de peatones y automovilistas.

La autoridad hizo un llamado a la población a mantener el orden y fomentar el respeto a los espacios públicos, evitando la obstrucción o apropiación de banquetas y calles, contribuyendo así a una ciudad más segura, ordenada y accesible para todos.