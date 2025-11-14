Retiran obstrucciones en andadores de SCLC

Con el objetivo de mantener el orden y la libre circulación en los andadores del Centro Histórico de San Cristóbal de Las Casas, la autoridad inició el retiro de objetos que impiden el paso de las personas.

En estos operativos participan personal de las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, quienes realizan recorridos de supervisión y limpieza de obstrucciones en la vía pública.

Acciones

Durante el operativo se retiraron mesas, letreros y sillas colocados sin autorización, además de decomisar tres bocinas por exceder los niveles permitidos de volumen.

En un comunicado se informó que como resultado de estos operativos suspendieron tres establecimientos que no contaban con licencias vigentes.