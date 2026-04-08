Retiran topes del tramo Oxchuc-Ocosingo

Este martes comenzaron los trabajos para el retiro de 22 topes (reductores de velocidad), en el tramo de la carretera federal Oxchuc-Ocosingo, lo anterior con el objetivo de mejorar la movilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad vial de la población.

Con el apoyo de maquinaria los pobladores y autoridades iniciaron los trabajos para arrancar los topes de la carretera, para que los automovilistas puedan circular sin contratiempos.

Se informó que esta acción se realiza por acuerdo de las autoridades locales y representantes de la comunidad Tzajalá.

Turismo

?El retiro de topes es una demanda histórica de automovilistas, transportistas y el sector turístico, quienes han denunciado los problemas que ocasionaban circular por esta vía federal.

Sobre todo por el alto número de topes, sin ninguna regulación, que dañan los vehículos y ocasionan problemas de salud en las personas, entre otras afectaciones.

Cabe señalar que algunos pobladores justifican la presencia de los topes diciendo que es para prevenir accidentes.