Retiran topes en tramo San Cristóbal-Teopisca

Con el objetivo de mejorar la movilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad vial de la población, la autoridad retiró varios topes que se encontraban en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Teopisca.

Se dio a conocer que pensando en la seguridad de la ciudadanía se mantendrán reductores de velocidad en las zonas escolares y puntos de alto riesgo, con el fin de proteger a niñas, niños y peatones

Esta acción se realizó en coordinación con la autoridad municipal y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado (SICT).

El reporte oficial señala que en total se retiraron la mañana de este martes 40 por ciento de los topes que se encontraban en la carretera Teopisca–San Cristóbal.

Está acción se realizó gracias a las gestiones de la autoridad municipal ante el Gobierno del Estado, por lo que reconocen y agradecen el respaldo brindado para concretar este importante beneficio en favor de las y los ciudadanos.

Cabe destacar que autoridades de las diversas comunidades del municipio reconocieron el trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, en beneficio de la población.