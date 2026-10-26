Retirarán árbol fracturado del parque Joyyo Mayu

Un árbol de flamboyán ubicado en el estacionamiento del parque Joyyo Mayu, en Tuxtla Gutiérrez, será retirado debido a una fractura severa en su estructura que representa un riesgo de colapso y pone en peligro a las personas que acuden a este espacio público.

La Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento informó que, tras una inspección, se identificaron daños importantes en el tronco del ejemplar, por lo que se determinó necesaria su intervención urgente para prevenir posibles accidentes.

Acciones

De acuerdo con la dependencia capitalina, los trabajos se realizarán en coordinación con personal de Protección Civil, con el propósito de salvaguardar la integridad de la ciudadanía ante el riesgo que representa la condición del árbol.

Como medida preventiva, la zona permanece acordonada para evitar que las personas se acerquen al área mientras se llevan a cabo las acciones correspondientes.

Por ello, las autoridades solicitaron a la población respetar las restricciones y las indicaciones de seguridad.

El retiro del ejemplar responde a la necesidad de reducir riesgos en un área de tránsito para visitantes y usuarios del estacionamiento, ante la posibilidad de que la fractura comprometa su estabilidad.

Retiros

En marzo de 2025, Protección Civil Municipal, informó que se realizaban entre uno y dos retiros diarios de árboles peligrosos, incluidos ejemplares secos, fracturados o afectados por plagas.

Ese año también se reportó el retiro de 15 árboles secos en el parque Caña Hueca, tras una valoración técnica municipal, así como de tres ejemplares y cinco palmeras sobre el bulevar Belisario Domínguez.

Para 2026, el 1 de julio se informó que Protección Civil Municipal había derribado cerca de 500 árboles en lo que iba del año, principalmente por condiciones de riesgo.