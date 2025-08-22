Retirarán palmeras del parque de la Marimba

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, dio a conocer el retiro de dos palmeras ubicadas en el emblemático parque de La Marimba, luego de que una reciente descarga eléctrica provocará daños irreparables a estos ejemplares; mientras exhortó a la población a extremar precauciones ante la vigente temporada de lluvias en la ciudad.

Lo anterior luego de que dos palmeras, una adulta y otra joven, fueran alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica quedando severamente dañadas; autoridades locales decidieron retirarlas.

La situación ocurrió en medio de la temporada de lluvias que ha azotado la ciudad en diversos días; poniendo en alerta la seguridad y el patrimonio urbano.

Realizan la verificación

En este contexto, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, realizó la verificación correspondiente a estos ejemplares, con lo determinaron necesario el retiro del lugar.

Además, los técnicos aseguraron que los ejemplares ya no tienen vida y representan un riesgo de colapso para visitantes.

Ante esto, Protección Civil (PC) Municipal se prepara para retirarlas en los próximos días, apegándose a las medidas de Seguridad y Protección, con el objetivo de garantizar que el parque de La Marimba continúe siendo un lugar seguro y agradable para todas y todos.

Finalmente, el Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante la temporada de lluvias vigente en la ciudad; enfatizando en seguir las recomendaciones de PC Municipal y mantenerse atentos a la información proporcionada en los canales oficiales de la dependencia.