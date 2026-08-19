Retirarán vehículos abandonados en vía pública

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez informó que los automóviles que permanezcan abandonados por más de 72 horas podrán ser retirados y trasladados al Depósito Vehicular Municipal, previa notificación al propietario.

De acuerdo con la dependencia, la medida está sustentada en el artículo 93, fracción X, que contempla como motivo de infracción la permanencia de unidades abandonadas en la vía pública y establece que, en estos casos, pueden ser remitidas al Depósito Vehicular Municipal.

El procedimiento inicia con la notificación al propietario, mediante la colocación de un aviso por escrito en el parabrisas del vehículo. A partir de ese momento, se otorga un plazo para que sea retirado.

En caso de que el propietario no atienda la notificación y el vehículo permanezca en el lugar una vez concluido el periodo establecido, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal podrá proceder con su remoción y traslado al Depósito Vehicular Municipal.

La autoridad también invitó a la población a reportar los vehículos que permanezcan abandonados a través del 0-72, con el propósito de facilitar la atención de estos casos y contribuir al orden y seguridad en la vía pública.

Para realizar un reporte, deberá proporcionar la ubicación exacta del vehículo, marca y modelo, color y número de placas.