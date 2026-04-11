Retiro de topes abona al turismo y evita accidentes

El retiro de topes había sido de una demanda añeja de la población y del sector turístico, así lo calificó el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, quien respaldó estas acciones en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, una medida que afirmó, contribuirá al desarrollo y a la seguridad vial en la región.

En entrevista, el funcionario recordó que en años pasados impulsó ruedas de prensa para solicitar esta acción, señaló que los topes no solo alentan el desarrollo, sino que también representan un riesgo, pues han provocado accidentes, sobre todo de tráilers que frenan repetidamente hasta calentar sus sistemas de frenado.

Trabajo coordinado

Guillén Gordillo destacó que se trabaja de la mano con presidentes municipales para explicar a las comunidades aledañas que estos obstáculos pueden ser causa de percances, destacó el retiro de varios topes en el tramo de Teopisca hacia Comitán.

“El gobernador anunció que en la zona rumbo a Ocosingo también se van a retirar topes y ojalá que esto sea una nueva realidad para Chiapas”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas a moderar la velocidad al pasar por localidades con presencia de comunidades, como una medida de conciencia y respeto a la forma de vida de sus habitantes.

Por otro lado, el secretario celebró que estas acciones abonarán al turismo y se refirió a la reapertura de la zona arqueológica de Toniná, que actualmente no cobra cuota de ingreso por un acuerdo con el INAH.

Ruta del Queso Bola

Comentó que ha tenido una importante afluencia de visitantes y que, en las próximas semanas, se impulsará la Ruta del Queso Bola, un producto de turismo rural que consiste en visitar las granjas productoras de este emblemático queso chiapaneco.

Adelantó que, por instrucción del gobernador, se gestiona la creación de un corredor turístico de selva desde Toniná hacia localidades como Anajá y Metzaboc, aprovechando la próxima llegada de Aerobalam a Ocosingo, con el objetivo de conectar destinos comunitarios en la selva.