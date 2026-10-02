Reto de elecciones será la participación ciudadana: INE

Para las votaciones de 2027 uno de los retos más importantes es la participación ciudadana, informó la delegación en Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), esto en el arranque de la instalación del Consejo Local y de los Distritales.

Con lo antes señalado, iniciaron de manera formal los trabajos del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

El consejero presidente, Ricardo Olvera Aguilar, recordó el compromiso que hay para trabajar en la organización de las elecciones que se realizarán el próximo año.

Todas estas acciones se realizarán en “estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, y paridad con perspectiva de género”.

Se informó que se trabajará para que las personas que tienen el derecho a votar encuentren “motivos para acudir a las urnas y ejercer libremente su decisión”, agregó.

Olvera Aguilar llamó para que los temas electorales puedan discutirse con civilidad y respeto.

“La pluralidad de opiniones es una fortaleza de la democracia, y su expresión debe siempre privilegiar el diálogo, la civilidad y el respeto tanto a la autoridad electoral como a cada una de las personas que integran este órgano colegiado”, destacó.