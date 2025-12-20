Reto de la SAGyB es frenar el gusano barrenador

La mosca del gusano barrenador tiene que ser controlada en 2026. Lo anterior es el reto para la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, expresó su titular Marco Antonio Barba.

Explicó que el punto de disrupción será la puesta en marcha de la planta productora de moscas estériles cuyo funcionamiento esta previsto para el segundo semestre del año entrante.

Reconoció que Chiapas sigue siendo de los estados más afectados de México, pero también de los que más fuerte están trabajando por la erradicación.

Recordó que la carne de ganado chiapaneco en general no está afectada y es seguro su consumo, pero realizó un llamado a los ganaderos a continuar denunciando lo casos de gusano barrenador, para hacer más efectiva la atención.

Contexto

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio el banderazo de salida a los trabajos de adecuación de la antigua Planta de Cría y Esterilización de Mosca del Mediterráneo, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, para transformarla en una planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG).

Este proyecto representa una inversión conjunta entre México y Estados Unidos por 51 millones de dólares (mdd), con aportaciones de 30 mdd por parte de México y 21 mdd del gobierno estadounidense.