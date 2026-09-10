Reto Marte 2026 ya tiene a sus representantes

Concluyeron las actividades del Reto Marte Unach 2026, en el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, donde se dieron a conocer a quienes representarán a la institución en la Final Internacional que se desarrollará del tres al cinco de noviembre de 2026, en Getafe, comunidad de Madrid, España.

Bajo esta premisa, en el segundo evento de este tipo organizado por una universidad de nuestro país, el primer lugar lo obtuvo el equipo número 23, con el proyecto Mars-BioGrows, cuyos integrantes presentaron un prototipo de biodigestor que propone resolver un problema de supervivencia mediante tecnología, biología y el manejo eficiente de recursos para un ambiente sustentable, obteniendo más de 140 puntos por parte del jurado calificador.

Ante estudiantes y docentes de distintas unidades académicas, que conformaron estos equipos multidisciplinarios, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que a través de este ejercicio los participantes desarrollaron habilidades y cualidades que van a marcar diferencia en su vida, como lo son el trabajo en equipo con enfoque multidisciplinario, liderazgo y la lógica, herramientas que desde esta universidad se quieren impulsar durante la formación profesional de las juventudes.

Beneficios

Acompañado por el secretario académico de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), Francisco Alberto Alonso Farrera, señaló que lo valioso de este tipo de formatos es que permite ejercitar la agilidad mental para resolver problemas concretos a través de más actividades prácticas, algo que se busca implementar en el nuevo modelo educativo de la universidad.

Al respecto, el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, expresó que este concurso premia el talento chiapaneco que se atreve a pensar diferente a través de la innovación, el cual se desarrolló como un ejercicio de pensamiento sistémico.

Finalmente, el representante de Mars Challenge en México, Agustín Paulín, al tiempo de felicitar a los participantes, señaló que Reto Marte se trata de buscar alternativas, de generar innovación y cuestionar nuestro entorno en busca de opciones para nuestro planeta y las personas que lo habitan, por lo que invitó a las juventudes a no abandonar sus proyectos y buscar mejorarlos para el futuro.