Retocan a Pakal; así lucirá la cabeza Maya

La cabeza Maya del Rey Pakal, ubicada en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, se está renovando para lucir de una manera diferente en el marco de la construcción del parque Bonampak.

El penacho está pintado y predomina el color verde, además de que cuenta con varios detalles en el rostro. También se pueden observar ajustes en las orejas con relieves que dieron identidad a la cultura Maya.

A diferencia de la anterior escultura, ahora se puede observar un collar pintado en una tonalidad parecida al penacho.

Atrás de la cabeza Maya se construye el parque Bonampak, el cual contará con varias amenidades para que la población pueda acudir en familia. Se espera que esté listo a finales de este año.