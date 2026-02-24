Retoman actividades con normalidad

Luego de los hechos de violencia que se registraron a nivel nacional y ante dos incendios presuntamente provocados en Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal, Ángel Torres, informó que la capital chiapaneca se encuentra operando con normalidad, tras haberse atendido de manera oportuna.

El alcalde destacó que la capital opera con normalidad gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a las estrategias de prevención acordadas en las Mesas de Paz y Seguridad.

Reforzamiento

Señaló que la respuesta inmediata fue posible debido al reforzamiento de la seguridad instruido por el gobernador Eduardo Ramírez quien, dijo, ha mantenido esta línea de acción desde el inicio de su administración, en respaldo a la estrategia federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy estamos trabajando de manera normal, como todos los días. La situación fue atendida y se reforzó el tema de seguridad, lo que permite que la ciudad retome sus actividades con tranquilidad”, expresó.

En cuanto a la coordinación entre el municipio y el Gobierno del Estado, explicó que existe un trabajo conjunto y permanente bajo los lineamientos establecidos por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, lo que ha permitido obtener resultados positivos en materia de seguridad pública.

Acciones

Detalló que actualmente se mantienen elementos de seguridad desplegados en la ciudad y que las acciones se desarrollan con base a una coordinación institucional entre los niveles federal, estatal y municipal.

Además, subrayó la importancia de las Mesas de Paz y Seguridad, en las que participan 16 alcaldes de la región, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad de la población; señalando que estas mesas forman parte de una estrategia integral que inicia a nivel federal, se fortalece en el ámbito estatal y se aterriza en acciones concretas a nivel municipal.