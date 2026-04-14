Retoman actividades tras periodo vacacional

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) informa que, tras la conclusión del periodo vacacional, este lunes se reanudaron las actividades académicas en todos sus planteles, dando continuidad al ciclo escolar y fortaleciendo la formación de las y los estudiantes en la entidad.

Al respecto, el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, señaló que el regreso a clases permite consolidar el compromiso institucional de brindar educación media superior de calidad, con enfoque tecnológico y humanista, orientada al desarrollo integral de la juventud chiapaneca.

Indicó que la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, es impulsar una educación incluyente, equitativa y con pertinencia social, que contribuya a reducir el rezago educativo y a generar mayores oportunidades para las y los jóvenes, en concordancia con las políticas públicas orientadas al desarrollo social y productivo de Chiapas.

Asimismo, agradeció a las madres y padres de familia por la confianza depositada en la institución, así como a las y los docentes por su vocación y compromiso permanente en la formación académica, científica y en valores de las y los estudiantes.

Convocatoria

Indicó que se mantiene abierta la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026–2027, dirigida a estudiantes que cursan o han concluido la secundaria, quienes podrán incorporarse a un modelo educativo que integra formación académica y capacitación tecnológica.