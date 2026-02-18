Retoman escuelas uso de cubrebocas

Cada vez más escuelas retoman el uso de cubrebocas en el contexto escolar para prevenir contagio de enfermedades respiratorias, principalmente el sarampión, virus altamente contagioso que provoca en su etapa inicial fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojos rojos) y malestar general.

Para evitar contagios, específicamente de sarampión, la mayoría de las escuelas, desde preescolar a preparatoria, como la Preparatoria número dos, el Colegio Integral Gandhi y el Colegio Gilberto Velázquez, solicitaron presentar la cartilla de vacunación, o bien solicitaron al sector salud una brigada.

Indicaciones

Además, han reiterado constantemente evitar que los estudiantes acudan a clases con síntomas de gripa, resfriado, fiebre, tos o cualquier otra afección de vías respiratorias, como en la Escuela Secundaria del Estado “Jorge Tovilla Torres” que enviaron un oficio sobre el tema.

En el que, además, les sugirió que para evitar que sus hijos puedan resultar contagiados de enfermedades propias de la temporada, usen cubrebocas en el contexto escolar.

En la Escuela Preparatoria número siete del Estado, por medio de un mensaje notificaron a tutores, padres y madres de familia que, derivado a los brotes recientes de sarampión, influenza y diversas enfermedades respiratorias, implementaron como medida preventiva el uso de cubrebocas obligatorio para todos.

Consultas médicas

También reiteran la recomendación en cuanto a que si hay síntomas respiratorios, acudan a consulta médica para tener un diagnóstico formal y obtener un tratamiento adecuado.

Aunque el uso de cubrebocas y gel antibacterial no sustituye a la vacuna como método de reducción de riesgos ante el sarampión, sí son mecanismos que pueden ayudar a proteger. El titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, Omar Gómez, ha señalado que ante el incremento de casos, las medidas preventivas son bienvenidas.